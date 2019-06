Iran: Extremistische Volksmudschaheddin sind beste Freunde der USA (Video)

US-Politiker als bezahlte Lobbyisten für die Volksmudschaheddin mit Marjam Rajavi an der Spitze, um die ein regelrechter Kult betrieben wird. Das Ziel von beiden Seiten ist ein Putsch im Iran.

Die Falken in der US-Regierung von Präsident Donald Trump haben das erklärte Ziel, die Regierung in Teheran zu stürzen. Dazu scheint ihnen jedes Mittel recht zu sein. Auch die Zusammenarbeit mit einer obskuren Gruppierung, der offenbar jedes Mittel recht ist.

Denn in Sachen Fanatismus und Skrupellosigkeit stehen die Kriegstreiber in Washington den iranischen Volksmudschaheddin (MEK) in nichts nach.