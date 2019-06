Russland-Experte: "USA zeigen, dass sie Cyberwaffen besitzen" (Video)

Quelle: RT

"Die USA können sich in dieser Welt fast alles erlauben", sagt Russland-Kenner und Osteuropa-Historiker Alexander Rahr zu dem Bericht der New York Times. Demnach sollen die USA die russische IT für die Energieversorgung infiltriert und Schadsoftware platziert haben.