Dmitri Peskow: "USA zwingen Europa mit vorgehaltener Waffe, ihr Gas zu kaufen" (Video)

Quelle: Reuters © Sergei Karpukhin Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, Moskau, Russland, 27. April 2017.

Staatsoberhäupter und die globale Wirtschaftselite werden sich in wenigen Tagen beim Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg treffen – trotz aller Aufrufe, das Forum zu boykottieren, so Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten Putin.