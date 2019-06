Serbien kritisiert EU für Schweigen über Nichteinhaltung des Brüsseler Abkommens durch Kosovo

Belgrad ist schockiert über die mangelnde Reaktion der Europäischen Union auf die Weigerung Pristinas, das Brüsseler Abkommen umzusetzen. Das erklärte der serbische Präsident Aleksandar Vučić, nachdem er den russischen UN-Diplomaten Michail Krasnoschtschekow im Krankenhaus besuchte. Dieser war zuvor im Kosovo illegal verhaftet und schwer verletzt worden. Vučić sagte:

Wir sind schockiert, dass die Europäische Union keine Antwort auf die Erklärung von Hashim Thaçi gegeben hat, in der er sagte, dass Pristina sich nicht an das Brüsseler Abkommen halten würde. Sie sollten uns mitteilen, ob diese Abkommen noch in Kraft sind. Wir warteten 24 Stunden, doch es passierte nichts.