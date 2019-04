Celebrity Deathmatch: Jim Carrey vs. Alessandra Mussolini

Der Schauspieler Jim Carrey hat mit einem Cartoon von Benito Mussolini auf Twitter dessen Enkelin verärgert. Carrey solle sich doch lieber mit den unschönen Seiten der US-amerikanischen Geschichte befassen, so Alessandra Mussolini - und liefert Vorschläge.

Der US-amerikanische Schauspieler Jim Carrey macht auf Twitter durch seine politischen Cartoons von sich reden. In diesen greift der Komiker in erster Linie US-Präsident Donald Trump an. In einem seiner Cartoons bezieht sich Carrey auf den italienischen Diktator Benito Mussolini und dessen Geliebte Clara Petacci. Mussolinis Enkelin Alessandra Mussolini ist not amused. Carrey solle sich doch lieber mit der unschönen Geschichte der Vereinigten Staaten befassen.