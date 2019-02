"Nicht nur Nahrung und Medikamente" – Debatte um Hilfslieferungen im UN Sicherheitsrat (Video)

Quelle: Reuters © Reuters/ Shannon Stapleton Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza zeigt ein Bild vermeintlicher humanitärer Transporter, die laut Sicherheitskräften Randale-Ausstattung enthielten, New York, 26. Februar 2019.

Am Dienstag diskutierten Vertreter verschiedener Länder im UN-Sicherheitsrat die Situation in Venezuela und die vermeintlichen Hilfslieferungen. Während der US-Gesandte von Demokratie redete, sprach der venezolanische Außenminister von Materialien für den Bau von Blockaden in den Lastern mit den Hilfsgütern.