Richard Wolff: Sobald die USA das Öl haben, sind die Venezolaner egal (Video)

Quelle: Reuters © Hannah Mckay Sitz der Bank of England in London

Die USA fordern von der Bank of England die Übergabe venezolanischen Vermögens an den selbsternannten Übergangspräsidenten des Landes. Ein solches Vorgehen würde das Vertrauen in den Finanzstandort London zerstören, sagt der Ökonom Richard Wolff.