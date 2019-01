Bolton: US-Militär wird Syrien nicht verlassen, bis Türkei die Sicherheit der Kurden gewährleistet

Die US-Streitkräfte werden sich erst dann aus Syrien zurückziehen, wenn der Islamische Staat vollständig besiegt ist und die Türkei die Sicherheit der von den USA unterstützten kurdischen Milizen garantiert, sagte der nationale Sicherheitsberater John Bolton.

US-Truppen werden sich erst dann aus Syrien zurückziehen, wenn die Türkei die Sicherheit der von den USA unterstützten kurdischen Milizen garantiert, sagte der Nationale Sicherheitsberater John Bolton, wie von der AP zitiert. Er betonte auch, dass es keinen festen Zeitplan für den Rückzug der USA aus Syrien gebe, und fügte hinzu, dass Washington nicht daran interessiert sei, eine langfristige militärische Präsenz im Land aufrechtzuerhalten.

Laut Bolton sagte US-Präsident Donald Trump ihm, dass er

der Türkei nicht erlauben werde, die Kurden zu töten.

"Wir glauben nicht, dass die Türken militärische Maßnahmen ergreifen sollten, die nicht vollständig mit den Vereinigten Staaten koordiniert und von diesen akzeptiert werden, damit sie unsere Truppen nicht gefährden, sondern auch die Forderung des Präsidenten erfüllen, dass die syrischen Oppositionskräfte, die mit uns gekämpft haben, nicht gefährdet sind."

"Der Zeitplan ergibt sich aus den politischen Entscheidungen, die wir umsetzen müssen", stellte er fest.

Bolton machte die Ankündigung während eines Besuchs in Jerusalem, wo er sich mit israelischen Beamten trifft, um Trumps plötzliche Ankündigung zu erklären, dass in Syrien stationierte amerikanischen Streitkräfte nach Hause kommen würden.



Trump hatte zuvor erklärt, dass die einzige Mission der USA in Syrien, die Niederlage des Islamischen Staates (IS, ehemals ISIS/ISIL), abgeschlossen sei. Boltons Erklärung scheint eine neue Bedingung hinzuzufügen, bevor das Militär sich zurückzieht: Sie verlangt von Ankara die Zusicherung, dass von den USA unterstützte kurdische Milizen in Nordsyrien keinem Angriff durch türkische Streitkräfte ausgesetzt sein werden.



Obwohl Trump geschworen hat, die US-Truppen so schnell wie möglich nach Hause zu bringen, werden schwere Meinungsverschiedenheiten zwischen Washington und Ankara über den Status der kurdischen Milizen den Rückzug wahrscheinlich verzögern. Die Türkei hat die kurdische YPG, die vom Pentagon unterstützt wird, als terroristische Gruppe eingestuft.

Mehr zum Thema - "Ich habe nie gesagt, ob schnell oder langsam": Trumps Plan für Syrien-Abzug bleibt nebulös