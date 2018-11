Europas Widerstand gegen Iran-Sanktionen: Alles nur heiße Luft (Video)

Die EU hatte angekündigt, ihre Unternehmen vor den neuen US-Sanktionen gegen den Iran schützen zu wollen. Doch auf die vollmundigen Ankündigungen folgten keine Taten. Die Folge: Europäische Firmen ziehen sich aus dem Iran zurück, das Geschäft machen andere.

Nach der Aufkündigung des Nuklearabkommens haben die Vereinigten Staaten die Sanktionen gegen den Iran wieder eingeführt. Davon betroffen sind vor allem auch europäische Unternehmen, die nach Ende der Sanktionen im Iran wieder aktiv geworden waren.

Kurz nach den Ankündigungen Trumps kam es zu Verstimmungen zwischen den USA und Europa. Die Europäer setzten das Blockadegesetz von 1996 in Kraft, dass vor den Folgen von US-Sanktionen schützen soll. Des Weiteren kündigten sie ein alternatives Zahlungssystem zur Umgehung des Dollars an. In der Realität findet dieser Widerstand jedoch nicht statt. Das Blockadegesetz wird nicht durchgesetzt. Europäische Unternehmen ziehen sich aus dem Iran zurück.