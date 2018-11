Weißes Haus zum Trump-Putin-Merkel-Macron-Treffen: Gutes Gespräch

Quelle: Reuters

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg trafen sich in Paris am Sonntag viele Staats- und Regierungschefs. Am Rande der Feierlichkeiten fand auch ein kurzes Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin statt.