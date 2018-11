Iran-Sanktionen: USA im Rückwärtsgang nachdem Druck gegen Alliierte kaum Wirkung zeigte

Quelle: Reuters Verständnisvoll? Sicherheitsberater Bolton vergangene Woche in Georgien

Am 5. November treten die neuen US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Viele Länder haben bereits angekündigt, sich nicht an sie halten zu wollen. John Bolton hat jetzt überraschend Verständnis für die ablehnende Haltung geäußert.