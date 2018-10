Saudische Behörden geben zu: Ermordung Khashoggis war vorab geplant

Quelle: AFP © LAKRUWAN WANNIARACHCHI Auf der ganzen Welt kommt es zu Demonstrationen, die eine Aufklärung des Mordfalls fordern. Das Bild zeigt eine Protestaktion des des sri-lankischen Webjournalistenverbandes vom 25. Oktober 2018 vor der saudischen Botschaft in Colombo.

Die Verdächtigen in der Khashoggi-Affäre haben die Tötung des Journalisten nach Einschätzung der Behörden in Riad vorab geplant. Die türkischen Ermittler hätten entsprechende Informationen übergeben, teilte die Generalstaatsanwalt des Königreichs am Donnerstag mit.