Julian Assange – Letztes Video vor der Kommunikationssperre (Video)

Seit 2012 lebt Julian Assange in der Botschaft Ecuadors in London. Im März wurde sein Internetzugang und damit seine Kommunikation mit der Öffentlichkeit unterbrochen. Dies ist das letzte Interview, dass Assange vor seiner Isolation gegeben hat.

In diesem letzten Video Julian Assanges beantwortet der WikiLeaks-Mitbegründer zum letzten Mal vor der Kamera Fragen, bevor das Internet und die Kommunikation in der ecuadorianischen Botschaft in London im vergangenen März unterbrochen wurden. Im Interview spricht er eine Reihe von Themen an und diskutiert unter anderem über die Zukunft der Cybersicherheit, die aktuelle Bedrohung der Nationalstaaten und die Art und Weise, wie er in den Medien dargestellt wird. Julian Assange lebt seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London. Das Videomaterial wurde uns mit freundlicher Genehmigung vom "World Ethical Data Forum" zur Verfügung gestellt.