Staatlicher Bericht: Norwegen wusste nicht viel über Libyen – und stürzte es dennoch mit ins Chaos

Quelle: Reuters Fahrzeuge von Streitkräften, die dem libyschen Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi treu ergeben waren, explodieren nach einem Luftangriff der Koalitionstruppen an einer Straße zwischen Bengasi und Adschdabiya am 20. März 2011.

Ein norwegischer Bericht besagt, dass die Verantwortlichen "nur sehr begrenztes Wissen" über die Vorgänge in Libyen hatten. Trotzdem schloss sich das Land der NATO-Intervention an und half, die einst blühende Nation in Schutt und Asche zu legen.