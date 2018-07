Vorfall in Amesbury: Paar soll mit Nowitschok vergiftet worden sein

Das Paar, das bewusstlos in der britischen Ortschaft Amesbury gefunden wurde, soll mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet worden sein. Das erklärte die britische Polizei am Mittwochabend.

Der Mann und die Frau sollen beide lebensbedrohlich erkrankt sein und in der selben Klinik in Salisbury wie damals der ehemalige Spion Sergej Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) liegen.

Zu den Ermittlungen sollen auch Terrorexperten einbezogen worden sein, teilte Scotland Yard am Mittwoch mit. Die Polizei in der Grafschaft Wiltshire sprach von einem "größeren Vorfall".

Bei den beiden Opfern handelt es sich um einen 45-Jährigen und eine 44-Jährige aus der Region, wie der stellvertretende Polizeichef von Wiltshire, Paul Mills, mitteilte.

BREAKING: Wiltshire pair poisoned by nerve agent novichok, say police https://t.co/Cp5zbL3ZPk — The Guardian (@guardian) 4. Juli 2018

Das Paar sei rund zwölf Kilometer von Salisbury entfernt bewusstlos aufgefunden worden. Ursprünglich vermutete die Polizei, dass die Substanz, die zur Vergiftung geführt hatte, Heroin oder Kokain gewesen sein könnte.

Es wurden dennoch Untersuchungen durchgeführt, die die genaue Vergiftungsursache feststellen sollten, hieß es zunächst in der Erklärung der Polizei. Ermittler sperrten die Orte in Amesbury und Salisbury ab, wo sich die beiden betroffenen Menschen in der jüngsten Zeit aufhielten.

Der Vorfall passierte wenige Monate nach der mutmaßlichen Vergiftung des russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter. Großbritannien und westliche Länder machten rasch Russland dafür verantwortlich, ohne jedoch konkrete Beweise vorzulegen. Moskau bestritt stets jegliche Beteiligung an dem Vorfall.

