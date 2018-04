Angriff auf Syrien: Pentagon legte Trump Angriffspläne gegen russische Militärpositionen vor

Quelle: Reuters © Kevin Lamarque Donald Trump und Mike Pence mit Vertretern des US-Militärs, Arlington, Virginia, USA, 20. Juli 2017.

Am Samstagmorgen griffen die USA, Großbritannien und Frankreich Ziele in Syrien an. Das Wall Street Journal berichtet, dass Trump drei Optionen für den Angriff vorgelegt bekam. Eine davon sah einen direkten Angriff auf das russische Militär vor.