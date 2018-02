Bilder von der Olympia-Druschba-Fahrt – Singen für "Olympia Fair Play" in Lausanne (Video)

Olympia verkommt zum geopolitischen Instrument gegen Russland: Rainer Rothfuß und seine Mitreisenden setzten ein Zeichen mit einer medial begleiteten Olympia-Druschba-Fahrt nach Lausanne. RT Deutsch zeigt ein kurzes Video dazu.

Die Reisenden in Sachen fairplay überreichten Tausende von Unterschriften der "Olympia Fair Play"-Petition an das IOC. Die Reise fand am 23. Februar statt.

Zwar sind die Olympischen Spiele mittlerweile schon vorbei, doch Unrecht bleibt nach Ansicht der Initiatoren der Fahrt weiterhin Unrecht.