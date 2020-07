Grüner Energie sind ″Menschenrechte" egal (Video)

Quelle: Gettyimages.ru Windkraftanlagen im Norden Norwegens, wo sie den Lebensraum der Rentiere und damit die Lebensgrundlage des indigenen Volks der Samen bedrohen.

Folge uns auf

Zur proklamierten Rettung des Planeten findet in immer mehr Ländern die ″Grüne Energie" Einzug. Mit Nachhaltigkeit sollen die vielfältigen Umweltprobleme in den Griff bekommen werden. An vorderster Stelle der sogenannte ″menschengemachte Klimawandel".

Die hehren Absichten in Ehren. Was die Bilanz bezüglich der Menschenrechte angeht, scheint sich Grüne Energie allerdings nur unwesentlich von konventioneller Energie zu unterscheiden. Auch "grüne" Konzerne haben Interessen, die sie mit der ganzen Gewalt ihrer Übermacht durchsetzen. Und häufig bleiben die Menschen dabei auf der Strecke.