Russischer Botschafter in Deutschland: USA demontieren das Völkerrecht und die EU-Partner schweigen

Wie beurteilen Sie insgesamt die Entscheidung der USA, sich aus dem Vertrag über den Offenen Himmel zurückzuziehen?

Welche Konsequenzen erwarten Sie für Washington für eine solche Entscheidung?

Zuvor hatte sich Washington aus dem Raketenabwehrvertrag von 1972, dem INF-Vertrag zur Abrüstung nuklearer Kurz- und Mittelstreckensysteme, dem Atom-Deal mit dem Iran (JCPoA) zurückgezogen, die Ratifizierung des angepassten Vertrags über Konventionelle Streitkräfte in Europa torpediert und seine Verpflichtungen zur chemischen Abrüstung vernachlässigt. Vor dem Hintergrund der eingestellten Ratifizierung des Kernwaffenteststopp-Vertrags wird in den USA darüber diskutiert, Nukleartests wiederaufzunehmen und Waffen in den Weltraum zu bringen. Zudem wird befürchtet, dass die US-Administration als Nächstes den Start-Vertrag zur Verringerung der strategischen Nuklearwaffen abbauen könnte.