USA: Kalter Krieg 2.0 gegen China (Video)

Politiker versagen nicht, schon aus Prinzip. Und kurz vor wichtigen Wahlen schon mal gar nicht! Sollten sie es dennoch tun, muss ein Schuldiger her. Im Falle der Vereinigten Staaten also ein Land, das als ″Schurke“ taugt und schamlos dämonisiert werden kann.

Angesichts der momentanen Verhältnisse bietet sich niemand besser an, als die Volksrepublik China. Sie schickt sich an, dem alten Platzhirsch USA in beinahe allen Belangen den Rang abzulaufen. Also ein Feind nach Donald Trumps Geschmack. Gekämpft und gedroht wird heute aber nicht mehr mit Atomsprengköpfen. In der Moderne geht es um Wirtschaft, um Sanktionen und um Menschenrechte.