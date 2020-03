PostDesSieges: Veteran Iwan Martynuschkin wartet auf eure Briefe

Als der Krieg ausbrach, war Iwan Martynuschkin nicht einmal 18 Jahre alt. Drei Jahre später war er bei der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz als 21-jähriger Soldat der Roten Armee dabei. Er war einer der Rotarmisten, die im Januar 1945 das Tor des Konzentrationslagers öffneten und dessen Gelände betraten. An die schrecklichen Bilder, die er in Auschwitz zu sehen bekam, erinnert sich der Kriegsveteran noch immer. Außerdem nahm der heute 96-Jährige an der Befreiung Polens und der Tschechoslowakei teil.

Iwan Martynuschkin bittet euch, ihm eure Geschichten zu erzählen. Schreibt ihm in eurer Sprache an folgende Adresse:

111020 Moskau, Uliza Borowaja 3/1

Iwan Martynuschkin

Wir werden alle Briefe weiterleiten.

Eure Fragen und Videobotschaften könnt ihr auch an pochtapobedy@rttv.ru schicken.