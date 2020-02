PostDesSieges: Veteran der britischen Marine Ernie Davies wartet auf eure Briefe

Der nächste Protagonist unseres Projekts #PostDesSieges hält sich für keinen Helden. Mit 18 Jahren schrieb sich Ernie Davies als Freiwilliger in der britischen Marine ein. "Fast alle meine Freunde gingen an die Front. Ich konnte da nicht fernbleiben." Ernie Davies wurde zu den Nordmeergeleitzügen abkommandiert, die dringlich benötigte Waffen und Nahrungsmittel unter deutschen Bombardements in die UdSSR lieferten. Damals besuchte er Russland zum ersten Mal.

Heute bedauert er nur, dass er kein Russisch erlernt hat.

Wir halten Ernie für einen wahren Helden. Wenn ihr mit uns einverstanden seid, schreibt ihm in eurer Sprache. Er wartet auf eure Briefe.

Adresse: 111020, Moskau, Uliza Borowaja 3/1

Ernie Davies

Wir werden alle eure Briefe weiterleiten.

Eure Fragen und Videobotschaften könnt ihr auch an pochtapobedy@rttv.ru schicken.