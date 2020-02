Trotz Kritik: SemperOpernball begeistert Dresden (Video)

© Global Look Press/ xLausitzNews.de/Erik-HolmxLanghofx

Die Verleihung des St.-Georgs-Ordens an den ägyptischen Präsidenten Abd al-Fattah as-Sisi hatte im Vorfeld für heftige Kritik gesorgt. Schließlich wurde ihm der Orden wieder aberkannt. Für Roberto Blanco ist es der schönste Opernball, wie er RT Deutsch verriet.

Außer dem Schlagerstar Roberto Blanco verrieten weitere Besucher im und um den Opernball, was sie an diesem fasziniert. Immerhin kamen noch rund 2.500 Gäste zu dem Ball, den Roland Kaiser moderierte. Außerdem zog er mehrere Tausend Zuschauer an, die das Spektakel auf Leinwänden vor der Oper verfolgten.

Wegen der Verleihung des St.-Georgs-Ordens an den ägyptischen Präsidenten Abd al-Fattah as-Sisi hatte es einige Absagen gehagelt. Er wurde ihm schließlich wieder aberkannt – zu groß war der Druck auf den 15. SemperOpernball und seinen Veranstalter Hans-Joachim Frey. Letzterer bemängelte im RT-Deutsch-Interview auch die fehlende Bereitschaft von Teilen der Bevölkerung, eine Entschuldigung anzunehmen.