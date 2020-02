Hier erklärt Kemmerich seinen Rücktritt als Thüringer Regierungschef (Video)

Quelle: Reuters © Karina Hessland Thomas Kemmerich während seiner Pressekonferenz in der Staatskanzlei in Erfurt.

Der mit Stimmen von AfD und CDU zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählte FDP-Politiker Thomas Kemmerich will sein Amt nach bundesweiter Kritik zur Verfügung stellen. "Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Erfurt.

Die FDP-Fraktion Thüringen will einen Antrag auf Auflösung des Landtags zur Herbeiführung einer Neuwahl stellen. Er wolle den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen, begründete Kemmerich seine Entscheidung. Mehr zum Thema - Thüringer Ministerpräsident Kemmerich tritt zurück – FDP-Fraktion will Landtagsauflösung beantragen