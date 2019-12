AfD, CDU und SPD: Was bleibt von drei Parteitagen in drei Wochen? (Video)

Die AfD, die CDU und die SPD haben sich jüngst zu Parteitagen getroffen. Neue Gesichter sind hinzugekommen, andere geblieben, trotz vermuteter Revolutionen aus den eigenen Reihen. Was bleibt nun von den politischen Treffen?

Welche neuen Aufgaben haben sich die Parteien gegeben, und wie steht es aktuell um die GroKo? Andrea Römmele ist Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Hertie School of Governance in Berlin. Sie ordnet alle Fragen rund um die Parteitage ein.

