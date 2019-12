Grünen-Politiker Kretschmann im Alleingang: Özdemir hat das Zeug zum Kanzler

Laut einer Umfrage von Infratest Dimap bewerteten 36 Prozent der Befragten Robert Habeck als beliebtesten männlichen Politiker Deutschlands. Seine Parteikollegin Annalena Baerbock erhielt 25 Prozent der Stimmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel belegte mit 49 Prozent den ersten Platz.

Der Grünen-Politiker Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, äußerte sich jetzt unerwartet zur Personaldebatte der Grünen und nannte seine Favoriten in der Partei, wenn es um die Kanzlerfrage ginge. Zuerst hatte er den schleswig-holsteinischen Vizeministerpräsidenten Robert Habeck hervorgehoben und ihn auch mit der Bundestagsabgeordneten Annalena Baerbock verglichen. Er selbst zöge Habeck gegenüber Baerbock vor. Die Parteispitze zeigte sich daraufhin verärgert.

Außerdem bringt Kretschmann Cem Özdemir ins Spiel, dessen Talent er nicht vergeudet sehen will:

Was soll an Robert Habeck, Annalena Baerbock und Cem Özdemir schlechter sein als an den Kandidaten, die sonst noch gehandelt werden?