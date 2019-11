Aufgeheizte Stimmung: Kohlekumpel protestieren gegen "Ende Gelände"

Quelle: www.globallookpress.com © Jan Woitas Klimaaktivisten von Friday for Future, Ende Gelände und "Alle Dörfer bleiben!" bei einer Pressekonferenz am 28. November in Leipzig.

In der Lausitz haben etwa 1.000 Kohlekumpel gegen die angekündigten Aktionen der Klimaaktivisten von Ende Gelände protestiert. Die wollen am Wochenende die Kohleinfrastruktur in der Lausitz stilllegen und an mehreren Standorten in Brandenburg für einen sofortigen Kohleausstieg demonstrieren.

Die Polizei Brandenburg musste derweil neun Polizisten aus dem Einsatz abziehen, weil sie vor dem Schriftzug "Stoppt Ende Gelände" posierten. Mehr zum Thema - "Was ist eigentlich bei euch los, Polizei Brandenburg?"