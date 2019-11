Höchste Sicherheitsstufe: US-Außenminister Pompeo in Leipzig

Quelle: Reuters

Höchste Sicherheitsstufe in Leipzigs Innenstadt beim Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo. Hubschrauber in der Luft, Scharfschützen auf den Dächern, viel Polizei und Absperrungen am Boden. Pompeo trifft sich mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas.

Pompeo und Maas erinnerten gemeinsam an den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Maas dankte den USA für ihren Beitrag zur Wiedervereinigung. Mehr dazu am Freitag in einem ausführlichen Beitrag.