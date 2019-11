Tabubruch nach Thüringen-Wahl? - 17 CDU-Politiker wollen mit AfD "ergebnisoffene" Gespräche führen

Die Linke mit Bodo Ramelow als Spitzenkandidat ging als klarer Sieger aus der Thüringen-Wahl am 27. Oktober hervor, gefolgt von der AfD mit Björn Höcke an der Spitze. Die CDU hingegen kam nur noch auf den dritten Platz. Eine Koalition aus AfD, CDU und FDP wäre möglich. Laut des RTL/ntv-Trendbarometers wären 79 Prozent der Bundesbürger für eine Koalition zwischen CDU und Linke.

In Thüringen sprechen sich sogar 91 Prozent dafür aus. Auch die Fraktionschefin der Linken Sahra Wagenknecht ist für Gespräche zwischen ihrer Partei und der CDU, wenn sich diese nicht auf Bundesebene befinden:

Auf Bundesebene wäre das zum Beispiel völlig ausgeschlossen, weil die CDU bekanntermaßen in der Steuerpolitik, in der Sozialpolitik, in all diesen Fragen völlig andere Positionen vertritt.