Laut UN-Sonderberichterstatter wird Julian Assange gefoltert – Bundesregierung: "Keine Erkenntnisse"

Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter über Folter, hat am 15. Oktober im UN-Hauptquartier in New York zur rechtlichen und medizinischen Lage von Julian Assange referiert. Sein Fazit: Der WikiLeaks-Gründer unterliegt Folter, juristische Grundrechte werden ihm verweigert.

Der UN-Sonderberichterstatters über Folter, der Schweizer Diplomat Nils Melzer, kommt im Fall des WikiLeaks-Gründers Julian Assange zu einem eindeutigen, klaren Urteil: Auf einer Pressekonferenz am 15. Oktober im Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York berichtete er über seinen Besuch bei Assange in Begleitung von zwei medizinischen Experten im Hochsicherheitsgefängnis HM Prison Belmarsh und seinen daraus gezogenen Rückschlüssen: Wir kamen zu dem Ergebnis, dass er über einen langen Zeitraum psychologischer Folter ausgesetzt war. Wir haben alle involvierten Staaten gebeten, in dem Fall zu ermitteln und den auf Assange ausgeübten Druck zu mildern und insbesondere seine juristischen Rechte zu respektieren, die aus meiner Sicht systematisch verletzt wurden. Kein betroffenes Land hat zugestimmt, eine Untersuchung einzuleiten, obwohl sie gemäß der UN-Antifolterkonvention dazu verpflichtet wären. Sehr aufschlussreich + deprimierend ist auch die Anzahl der Journalisten, die diese PK abdecken: @UN-Sonderbeauftragte für Folter gibt eine Pressekonferenz über medizin. + rechtliche Lage von Julian #Assange im UN-Hauptquartier und ganze drei (3!) Journalisten nehmen daran teil. — Florian Warweg (@FWarweg) October 16, 2019 RT-Redakteur Florian Warweg wollte von der Bundesregierung wissen, ob sie die Eintschätzung des UN-Sonderberichterstatters über Folger zur Lage von Assange teilt. Die Antwort und der vorgebliche Informationsstand der Bundesregierung sprechen – wie so oft – für sich: Dabei hatte bereits Ende Juni 2019 der UN-Sonderberichterstatter über Folter einen ersten Bericht unter dem Titel "Entlarvung der Folter von Julian Assange" verfasst, den er zahlreichen renommierten Printmedien in den USA, Großbritannien und Australien zur Veröffentlichung anbot. Vergeblich: Alle angeschriebenen Medien lehnten eine Publikation schlichtweg ab.