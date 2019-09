Nachts im Görlitzer Park: Unterwegs in der wohl größten Drogenverkaufsfläche Europas (Video)

Vor zwei Wochen erklärte die Bezirksbürgermeisterin des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg in einem Interview, dass sie nachts nicht in den Görlitzer Park gehen würde. Dass grundsätzlich nur wenige Menschen Parkanlagen in der Nacht ansprechend finden, ist nachvollziehbar.

Doch der Görlitzer Park ist nicht irgendeine Grünanlage der Hauptstadt, sondern die wohl die größte Drogenverkaufsfläche Europas. Schon seit Jahren ist der Park fest in der Hand der dort agierenden Dealerbanden, die ihr Tätigkeitsfeld mittlerweile auch auf sämtliche angrenzenden Straßen ausgeweitet haben. RT Deutsch hat sich den berüchtigten Drogen-Park bei Nacht angesehen.