"Weltweiter Klimastreik" – Straßenblockaden in Deutschland (mit Livestream)

Am heutigen Freitag findet der "weltweite Klimastreik" der Bewegung "Fridays for Future" statt. Eine der größten Demonstrationen wird in Berlin erwartet. Gleich nebenan im Kanzleramt versucht sich die Koalition, auf Maßnahmen zu einigen, die fossile Brennstoffe deutlich verteuern würden.

An diesem Freitag findet an vielen Orten der Welt der sogenannte Klimastreik statt. Aufgerufen dazu hat die Bewegung "Fridays for Future" mit ihrer Initiatorin, der schwedischen Jugendlichen Greta Thunberg, die von einer weltweiten Aktion spricht.

Tomorrow we strike back!

Global Climate Strike September 20-27th:

5225 events

In 156 countries

On all 7 continents

And counting!

Find your local strike or register your own at https://t.co/G06WbXNvl1

Spread the word and see you in the streets!#FridaysForFuture#ClimateStrikepic.twitter.com/E6MSYFsqug — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 19, 2019

"Fridays for Future" erwarten insgesamt hunderttausende Teilnehmer; geplant sind über 5.000 Veranstaltungen in 156 Ländern. Zuerst begannen die Aktionen in Australien, wo mehrere hunderttausend Menschen demonstriert haben sollen. Thunberg selbst wird sich in den USA, wo sie sich derzeit aufhält, an verschiedenen Aktionen beteiligen.

You look BEAUTIFUL Australia!



100,000 in Sydney

100,000 in Melbourne

Record breaking crowds in Perth, Adelaide, Hobart and all around the country



The Global #ClimateStrike has gotten off to a historic start 💚 pic.twitter.com/NS4bHYnZBo — Dr. Lucky is on #ClimateStrike ⚫️ (@luckytran) September 20, 2019

Eine besondere Rolle bei den Protesten von "Fridays for Future" spielt Deutschland. 500 Aktionen und Demonstrationen sind hier in mehreren Dutzend Städten angemeldet. Eine der größten Kundgebungen soll in Berlin stattfinden, wo am Brandenburger Tor 10.000 Demonstranten erwartet werden.

Nur noch wenige Stunden bis zum riesigen Klimastreik in Berlin! Alle nötigen Infos gibt es nochmal auf der Website:https://t.co/9UgTxVH9bI

Und für Presse:https://t.co/BTDFq3BVIt#FridaysForFuture#AlleFuersKlimapic.twitter.com/QavpBKID5F — Fridays for Future Berlin (@FFF_Berlin) September 20, 2019

Begleitet werden soll der angebliche Klimastreik von weiteren Aktionen wie einem Protest vor dem Kanzleramt, eine Fahrraddemonstration und Straßensperrungen. Die Bewegung "Extinction Rebellion" verbreitet am Morgen auf Twitter ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Demonstranten im Berliner Zentrum eine Kreuzung absperren – mit Plastikband.

Respect Existence or expect Resistance! #UngehorsamFürAlle auch an der Holzmarkstraße Ecke Jannowitzbrücke - Video wurde uns grade von einem kleinen Aktionsbündnis zugespielt#GlobalClimateStrike#ClimateStrike#Verkehrswendepic.twitter.com/Prho59o8Ix — Extinction Rebellion Berlin 🌍 (@XRBerlin) September 20, 2019

Auch die Interventionistische Linke, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hat derartige Aktionen angekündigt. In Bremen wurde am Morgen ebenfalls eine Kreuzung blockiert.

Zumindest in Deutschland verfügen "Fridays for Future" über einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt. Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, Kirchen, Parteien und zum Teil auch Unternehmen unterstützen die Proteste und haben zur Teilnahme an den Demonstrationen aufgerufen. Auch zahlreiche Künstler und sonstige Prominente haben, wie in diesem auf Twitter verbreiteten Video, zur Teilnahme am sogenannten Klimastreik aufgerufen.

Ob @Rezomusik, @UdoLindenberg oder @SILBERMOND: Auch diese Künstler*innen folgen dem Aufruf von @FridayForFuture für den #Klimastreik an diesem Freitag. Und sie wollen, dass ihr mitmacht. 🥰 Alle Infos und Streik-Orte (schon mehr als 500!) gibt es hier > https://t.co/PEUr8DV2Ztpic.twitter.com/X6BahnO43y — WWF Deutschland (@WWF_Deutschland) September 18, 2019

Unterdessen beraten die Spitzen der schwarz-roten Koalition in Berlin seit Donnerstagabend über die Eckpunkte der sogenannten Klimastrategie. Die entscheidende Sitzung des "Klimakabinetts" wurde wegen anhaltender Differenzen vor allem beim Thema CO2-Bepreisung von 11 auf 13 Uhr verschoben.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass fossile Brennstoffe deutlich teurer werden dürften. Diesel und Heizöl könnten sich zunächst um 11 Cent pro Liter verteuern, Benzin um 10 Cent. Der Erdgas-Preis könnte sich um einen Cent je Kilowattstunde erhöhen, also um fast 20 Prozent. In Zeiten rasant steigender Mieten dürften sich damit auch die Nebenkosten für das Wohnen deutlich erhöhen.

