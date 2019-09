SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: "Die AfD ist die faulste Partei von allen" (Video)

Quelle: Reuters SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will AfD-Wähler wieder zurückgewinnen.

Die SPD kündigte am Montag in Berlin an, den Kampf um die AfD-Wähler aufzunehmen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil präsentierte einen 4-Punkte-Plan, wie AfD-Wähler zurückgewinnen werden sollen. Die AfD nannte Klingbeil dabei die "faulste Partei von allen".