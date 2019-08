RT-Reportage: Wie wählt Sachsen?

In etwas mehr als zwei Wochen wählen die Sachsen einen neuen Landtag. Bereits jetzt zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. RT Deutsch war im Freistaat unterwegs und hat sich mit Wählern und Politikern unterhalten - unter anderem mit Frauke Petry.

Am 01. September 2019 sind in Sachsen Landtagswahlen. Der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer droht ein historisch schlechtes Wahlergebnis. Umfragen zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD. Eine zukünftige Regierung lässt sich kaum prognostizieren. Koalitionen mit der AfD haben die anderen Parteien abgelehnt. Da die SPD momentan einstellig dasteht, wird sie als Koalitionspartner für die CDU nicht ausreichen. Was also tun? Ministerpräsident Kretschmer sieht schwierigen Zeiten entgegen.

RT Deutsch war eine Woche im Freistaat unterwegs und hat mit Wählern und Politikern über die Themen gesprochen, die ihnen auf den Nägeln brennen. Die Reportage zeigt unter anderem Frauke Petry, die mit ihrer blauen Partei um den Einzug in den Landtag kämpft, Direktkandidat Rolf Weigand von der AfD und Adam Bednarsky von der Partei die LINKE.