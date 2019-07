Wohnungslosenhilfe: 650.000 Menschen ohne eigene Wohnung

Quelle: www.globallookpress.com Obdachloser in Berlin im Juli 2019

Etwa 650.000 Menschen in Deutschland haben keine eigene Wohnung. Das besagen aktuelle Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Demnach sind 48.000 Menschen obdachlos. Besserung ist nicht in Sicht, es fehlt an bezahlbaren Wohnungen.