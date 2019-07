Wachsende Zahl von Brandanschlägen auf Autos in Berlin

Quelle: www.globallookpress.com Ausgebrannte Autos im Hansaviertel im Juli 2019

Bei Brandanschlägen wurden in Berlin in diesem Jahr bereits knapp 280 Autos beschädigt – deutlich mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In der Mehrzahl der Fälle vermutet die Polizei die Täter im linksextremen Spektrum. Gefasst werden sie nur selten.