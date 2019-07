Leipzig: Friedliche Solidaritätsdemo nach Ausschreitungen wegen Abschiebung eines Syrers

Quelle: www.globallookpress.com Teilnehmer der Protestdemonstration am 10. Juli 2019 im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf

Am Mittwochabend fand in Leipzig eine Solidaritätsdemo statt, nachdem es einen Tag zuvor bei einem Protest zu Ausschreitungen gekommen war. Mehrere Hundert Menschen versuchten am Dienstag, die Abschiebung eines Mannes zu verhindern. Die Situation eskalierte.