Berliner Dom: Feuerwehr probt für den Ernstfall nach Brand von Notre-Dame (Video)

Am Mittwoch probte die Berliner Feuerwehr einen Löscheinsatz am Berliner Dom. Insbesondere testete sie, mit welchem Gerät ein Feuer im Dachstuhl des Kirchengebäudes am besten bekämpft werden kann. Anlass für die Übung war der Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris im April.