YouTuber Rezo und seine Abrechnung mit den Volksparteien

Das Video unter dem Namen "Die Zerstörung der CDU" sorgt schon seit Tagen für Diskussionen. Fast eine Stunde lang beschäftigt sich darin der Youtuber Rezo vor allem mit der Politik von Christdemokraten, samt der bayerischen Schwesterpartei CSU. Aber auch die SPD wird nicht verschont. Es geht hier vor allem um die Politik der letzten Jahrzehnte und "wer dabei profitiert hat". Der 26-Jährige beschäftigt sich vorwiegend mit den Themen soziale Gerechtigkeit, Schere zwischen Arm und Reich, Drohnenkriege und Verbrechen sowie Klima-Krise. Bis Freitagmittag wurde das Video mehr als 7,5 Millionen Mal angeklickt.

"Krasse Inkompetenz" und Politik für Reiche

Darin wirft Rezo der CDU unter anderem vor, beim Klimawandel untätig zu sein, Politik für Reiche zu machen und "krasse Inkompetenz" beim Thema Urheberrecht und Drogenpolitik an den Tag zu legen. So sagte er, die Schere zwischen Arm und Reich gehe immer weiter auseinander.

Die ärmsten 50 Prozent haben immer weniger Geld und die reichsten zehn (Prozent) immer mehr Geld. Dazu stieg die Armut in Deutschland in den letzten Jahren konstant an.