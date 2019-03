Was sagt die Bundesregierung zu US-Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag?

Die USA haben am 15. März bekannt gegeben, dass sie in Zukunft Mitarbeitern des Internationalen Strafgerichtshofes (ICC) keine Visa mehr erteilen werden, wenn diese zu US-Kriegsverbrechen in Afghanistan ermitteln. RT fragte die Bundesregierung nach ihrer Haltung.