Nahles fordert gesetzliche Frauenquote von 50 Prozent für den Bundestag

Quelle: Reuters © Hannibal Hanschke Andrea Nahles bei Feierlichkeiten zu 100 Jahren Frauenwahlrecht in Berlin, Deutschland, 17. Januar 2019

Die SPD-Chefin fordert, dass 50 Prozent aller Sitze im Bundestag an Frauen gehen müssen. Derzeit liegt deren Anteil bei 31 Prozent, für Nahles ein "Unding". In Brandenburg gibt es seit Anfang des Jahres bereits ein Paritätsgesetz, in Frankreich seit 2001.