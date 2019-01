Straßenumfrage: Empörung über Drohbriefe von US-Botschafter Grenell

Quelle: Reuters Der US-Botschafter Richard Grenell droht deutschen Unternehmen mit Sanktionen.

US-Botschafter Richard Grenell schreibt Briefe an deutsche Firmen, die mit der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu tun haben. Darin droht er ihnen Sanktionen an. Allerdings will er das nicht als Drohung verstanden haben, sondern als mit der US-Regierung abgestimmten „klare Botschaft“.