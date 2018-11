LIVE: CDU-Regionalkonferenz in Düsseldorf

(Archivbild). Die Kandidaten der CDU Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn nehmen am 15. November 2018 an einer regionalen Konferenz in Lübeck teil.

Bei der sechsten Regionalkonferenz der CDU treffen die Spitzenkandidaten für den Posten des CDU-Vorsitzenden in Düsseldorf zusammen. Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz stellen sich vor und beantworten Fragen der Mitglieder.

In dem stärksten Landesverband der CDU müssen sich die Kandidaten für den Spitzenposten der CDU einem Publikum stellen, in dem Merz und Spahn einen Heimvorteil haben. Beide kommen aus Nordrhein-Westfalen.

Noch in drei Konferenzen haben die Kandidaten eine Chance, sich für den Posten zu bewerben. Heute in Düsseldorf, morgen in Bremen und Freitag in Berlin. Großes Gewicht liegt auf der Frage, wie es zum Verlust von Wählerstimmen für die Volkspartei kommen konnte. Der Wechsel auf dem Chefposten bewegt die Wähler anscheinend zu vorsichtigem Optimismus. Die Zustimmungswerte der Partei stiegen in den vergangenen Tagen leicht. Die Wahl zum Parteivorsitz findet am 7. Dezember statt.