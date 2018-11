Eklat bei Fraktionssitzung: Union streitet über UN-Migrationspakt

Quelle: Reuters © Michele Tantussi (Symbolbild). Bundeskanzlerin Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, Generalsekretärin der CDU und andere CDU-Politiker während einer CDU-Vorstandsversammlung in Berlin am 4. November 2018.

Nach dem Ausstieg Österreichs entbrennt auch in Deutschland die Debatte über den UN-Migrationspakt. Am Donnerstag soll das Thema im Bundestag diskutiert werden. Die Unionsfraktion debattiert das Thema kontrovers, am Ende der Sitzung kommt es zu einem Eklat.