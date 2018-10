Das Transatlantiker-Rennen ist eröffnet: Merz kündigt offiziell Kandidatur für CDU-Vorsitz an

Quelle: www.globallookpress.com Friedrich Merz hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekannt gegeben

Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will im Dezember auf dem Parteitag der CDU in Hamburg für den Parteivorsitz kandidieren. Das teilte der 62 Jahre alte Aufsichtsratschefs des US-Finanzgiganten BlackRock Deutschland am Dienstag offiziell mit.