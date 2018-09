Wittenberg: Vater von getötetem Marcus Hempel fordert neue Untersuchung (Video)

Aufnahmen der Überwachungskamera von dem Vorfall.

Am 29.9.2017 wurde Marcus Hempel bei einer Auseinandersetzung mit Migranten in Wittenberg getötet. Die Staatsanwaltschaft entschied später, dass es sich um Notwehr gehandelt habe. Der Vater des Getöteten zweifelt die Richtigkeit dieser Einschätzung an und fordert eine erneute Untersuchung.