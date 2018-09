Regierungspressekonferenz: Beobachten die Lage in Ukraine nach Sachartschenko-Mord sehr genau

In der Regierungspressekonferenz wurde die Bundesregierung zu ihrer Einschätzung der Lage in der Ukraine nach dem Attentat an Alexander Sachartschenko befragt. Die Sprecherin betont weiterhin die Priorität politischer Gespräche.