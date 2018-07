RT Umfrage in Berlin: Merkel oder Seehofer - Wer soll gehen? (Video)

Quelle: RT Die Wähler haben eine klare Meinung zu der Eskalation zwischen CDU und CSU.

Der Streit zwischen Kanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer geht in die nächste Runde. Genervt davon sind vor allem die Wähler. So zumindest das überwiegende Urteil bei einer RT Deutsch-Straßenumfrage in Berlin.