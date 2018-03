Das härteste Polizeigesetz seit 1945 – Bayern macht aus der Polizei einen Geheimdienst

Quelle: www.globallookpress.com Baut Bayern zur Festung aus: Der neue Ministerpräsident Söder.

Die Polizei in Bayern hat die Erlaubnis bekommen, bald Handgranaten zu tragen, V-Leute in Chats einzuschleusen und ohne konkreten Verdacht zu ermitteln. Juristen sprechen vom härtesten Polizeigesetz in Deutschland seit dem Jahr 1945. Das neue Polizeiaufgabengesetz baut die bayrische Polizei zum Nachrichtendienst aus.