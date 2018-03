Cottbus: Bei Landtagswahlen am Sonntag erhielte die AfD fast 30 Prozent der Stimmen

Quelle: Reuters Teilnehmer einer Demonstration gegen Zuwanderung in Cottbus am 3. Februar 2018. Unter die Demonstranten mischten sich nach Polizeiangaben vereinzelt auch Rechtsextreme.

Wenn am Sonntag in Cottbus Wahlen wären, würde die Alternative für Deutschland fast 30 Prozent erreichen. Bei der letzten Landtagswahl in Brandenburg hatte sie dort knapp elf Prozent erzielt. Eine Mehrheit sieht die Stadt mit der Integration der Flüchtlinge überfordert.